Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte condusa de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, potrivit AFP. Daca…

- Coalitia prezidentiala Ensemble! va avea 245 de deputați in Adunarea Nationala din totalul de 577, in conditiile in care ar fi avut nevoie de 289 de mandate pentru a detine majoritatea. Blocul de stanga Nupes va avea 131, conform rezultatelor alegerilor de duminica din Franta, anuntate de ministerul…

- In Franta s-a derulat duminica turul 2 al alegerilor legislative. In functie de rezultate, depinde daca presedintele Emmanuel Macron, reales acum o luna, isi va putea sau nu aplica programul electoral in urmatorii 5 ani. Primele estimari arata ca Ensemble !, coalitia favorabila lui Macron, a pierdut…

- Turiștii europeni și americani au in plan sa cheltuiasca mai mult pe calatorii decat in perioada pre-pandemica. In același timp, turismul in Asia este afectat puternic de impactul restricțiilor din China. Nevoia de a ieși din spațiul deja prea familiar al locuinței, cu rol deseori și de birou, se adauga…

- Sintagma „Ordinul arhitectilor" impune respect. Te trimite indata cu gandul la ordinele medievale cu ierarhii riguroase, cu respect si solidaritate intre membrii admisi in baza unei selectii initiatice. Si admiterea in ordinul arhitectilor se face in urma unui examen profesional pentru obtinerea dreptului…

- Pariurile pe X sunt foarte folosite de catre mulți pariori. Acestea pot fi poate profitabile daca știi cum sa le folosești in avantajul tau. Pariurile pe X sunt pariurile in care caștigi daca partida se termina indecis, adica egal. In schimb, daca alegi sa joci pe x pe un anumit interval te va interesa…

- Compania IMAS a publicat miercuri, 20 aprilie, un nou sondaj de opinie. Potrivit studiului, Partidul Actiune si Solidaritate ar pierde majoritatea in Legislativ, daca duminica viitoare s-ar desfasura alegeri parlamentare anticipate. Totodata, pentru Partidul SOR ar fi gata sa voteze 15% dintre alegatorii…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat, in aceasta ordine, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie si se anunta unul strans, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne.…