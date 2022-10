Partidul Social Democrat ameninta, prin vocea presedintelui Marcel Ciolacu, cu ieșirea de la guvernare daca i se va cere sa inlocuiasca miniștri fara un motiv intemeiat, „pe nedrept”. Seful social-democratilor a transmis acest mesaj partenerilor PNL din coaliția de guvernare subliniind ca nu va permite ca vreun coleg de partid de-al sau sa fie atacat. […] The post CUTREMUR pe scena politica: PSD iese de la guvernare! Cand s-ar intampla asta? first appeared on Ziarul National .