- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent.Marti,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7512 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa luni. Totodata, dolarul american a depasit pragul de 4,36 lei si a atins un nivel record, potrivit datelor afisate de BNR.Luni, euro a crescut la 4.7511 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7354 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a urcat la cel mai mare nivel din iunie pana in prezent.Marti, euro a urcat la 4.7352 lei, conform News.ro. Miercuri, euro a…

- Piața de electro-IT&C din Romania se afla pe un trend ascendent, datorat in mare parte e-commerce-ului, potrivit unei analize realizate de experții KeysFin. Cifra de afaceri a comercianților de produse electro-IT&C locali a crescut cu 8% in 2018 fața de anul anterior și cu 37,6% fața de 2014. Pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7273 lei/euro, 4,3195 lei/dolar, 5,1800 lei/lira sterlina, 4,3644 lei/franc elvetian. Dolarul creste si atinge cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani si opt luni, in fata leului, iar aurul ajunge la un nou maxim istoric. Euro…

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu 1,74 lei (0,82%), pana la o cotatie de 212,9744 lei, de la 211,2342 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Cresterea pretului la aur a inceput pe 7 august 2019, cand acesta a fost cotat la 202,1739…

- Zalaul este, din pacate, un oraș care nu se poate mandri cu prea multe fantani arteziene decorative. In afara de ansamblul ce cuprinde trei fantani din Parcul central, dintre care cea de la intrare, deși nu este spectaculoasa, aduce un plus de imagine centrului municipiului, la acest capitol ramanem…