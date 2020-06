Cutremur pe piaţa imobiliarelor. Prețul apartamentelor a scăzut Pandemia de coronavirus a provocat un cutremur pe piata imobiliarelor. Pretul apartamentelor a scazut in luna mai in 4 din 6 centre regionale. Trebuie sa vedem ce ar trebui sa faca romanii care vor sa-si cumpere un imobil, terenuri sau sa investeasca masiv in domeniul imobiliarelor. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

