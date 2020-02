Cutremur pe piața imobiliară! Vin scumpirile: Va fi prăpăd pentru cei care vor să cumpere apartamente Cutremur pe piața imobiliara! Vin scumpirile: Va fi prapad pentru cei care vor sa cumpere apartamente Este cutremur pe piața imobiliara dupa ce specialiștii au avertizat cu cat va crește prețul unui apartament. Motivele acestei situații deloc imbucuratoare au fost indicate chiar de catre specialiști. Vin scumpirile iar pe piața imobiliara se va inregistra un adevarat cutremur. Potrivit ultimelor informații, romanii care vor sa-și cumpere case trebuie sa fie foarte atenți in perioada urmatoare. Prețurile locuințelor noi ar putea crește cu 10-20%, susține Antena 3. Despre acest subiect a dat detalii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Au crescut prețurile pe piața imobiliara, din cauza crizei muncitorilor calificati si pretului materialelor de constructie. In marile orase, apartamentele se vand la preturi exorbitante, chiar daca romanii nu se mai inghesuie sa cumpere la fel ca in alti ani.

- Piata imobiliara din Romania nu se afla intr-un boom, dar nici nu va intra intr-o criza, insa preturile vor continua sa creasca cu pana la circa 10% in 2020, arata o analiza RE/MAX Romania.

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta concluziile studiului anual realizat in parteneriat cu Imobiliare.ro despre piața imobiliara - o retrospectiva a anului 2019 și principalele tendințe pentru 2020. Studiul a fost…

- Am putea spune ca aceasta situație reprezinta paradoxul pieței imobiliare actuale, care se afla intr-o ascensiune continua de vreo patru ani, cel puțin in privința blocurilor nou construite.

- Vanzarile de locuințe au batut recordul in 2019 și au depașit prognozele analiștilor. Este concluzia economistului Veaceslav Ionița, care a facut o analiza a tranzacțiilor imobiliare pe blogul sau.

- Preturile apartamentelor si-au continuat, in 2019, traiectoria ascendenta, insa au intrat pe o panta usor mai abrupta comparativ cu 2018, Cluj-Napoca avand, din nou, cele mai mari scumpiri, Capitala fiind la o distanta considerabila, potrivit datelor transmise de portalul Imobiliare.ro.

- Preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat, in medie, cu 3,2% fata de trimestrul anterior, in trimestrul al treilea din acest an, potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, iar dintre orasele cu peste 200.000...

- Vechiul stoc de apartamente nu mai corespunde nevoilor si standardelor noilor generatii, astfel ca proprietarii de apartamente vechi incep sa simta presiune pe scaderea preturilor, clientii orientandu-se tot mai mult catre ansamblurile noi de locuinte, considera expozantii targului imobiliar Salonul…