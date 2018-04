Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank nu va mai cumpara pachetul de actiuni reprezentand 99,28% din capitalul subscris al Bancii Romanesti S. A., institutie aflata in prezent in proprietatea National Bank of Greece - a informat banca ungara prin intermediul site-ului oficial al Bursei de Valori din Budapesta, conform MTI.

- National Bank of Greece (NBG) anunta investitorii ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a respins solicitarea OTP Bank de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca, subsidiara sa din Romania, informeaza grupul bancar elen. Aprobarea BNR reprezenta condiţia prealabilă pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta ca se opune preluarii Bancii Romanesti de catre OTP Bank Romania. Institutia nu a precizat, insa, motivele pentru care a respins preluarea. OTP Bank a anuntat, la jumatatea anului trecut, ca a ajuns la un acord pentru preluarea Bancii Romanesti, de la National…

- Sandor Csanyi, presedintele OTP Group, a declarat astazi intr-o conferinta la Budapesta ca „are o presimtire rea” legata de rezultatul tranzactiei prin care sucursala locala a ungurilor a preluat Banca Romaneasca de la grupul elen National Bank of Greece. Csanyi se teme ca BNR nu isi va da acordul…