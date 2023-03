Cutremur pe piața asigurărilor: Euroins ar putea intra în insolvență mâine Daca nu avem probleme cu sistemul bancar, atunci avem cu cel de asigurari. O informație pe surse publicata de Libertatea arata ca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizației companiei de asigurare Euroins, ceea ce echivaleaza cu intrarea in insolvența. Deocamdata nu este nimic oficial. Compania Euroins a declarat dupa intrebarile puse de noi ca „Pana la aceasta ora, Euroins Romania și Eurohold Bulgaria nu au fost informate de nicio decizie privind societatea Euroins.” Reprezentanții ASF nu au raspuns la niciun apel telefonic sau mesaj transmis. Dupa cum arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu avem probleme cu sistemul bancar, atunci avem cu cel de asigurari. O informație pe surse publicata de Libertatea arata ca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizației companiei de asigurare Euroins, ceea ce echivaleaza cu intrarea in insolvența. Deocamdata…

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizatia companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurati la compania Euroins, "care are 400 de milioane de euro lipsa fata de SCR, cerinta de capital de solvabilitate", potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- Șefii Autoritații de Supraveghere Financiara au fost chemați in Parlament, miercuri, 22 martie, pentru a da explicații despre polițele RCA, dar și despre problemele legate de Euroins. Invitația a fost facuta de președinții Comisiei de buget și Comisiei economice din Senat. Președintele Comisiei de buget…

- Ieri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ASF impreuna cu Guvernul „vor lua cea mai buna decizie” in legatura cu politele RCA, adaugand ca vicepresedintele ASF a cerut sa aiba o intalnire cu el pe acest subiect, potrivit Agerpres. Marcel Ciolacu a fost intrebat ce parere are despre majorarea…

- Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de anul trecut. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca e convins ca ASF și Guvernul vor acționa ferm, ”cum au acționat și la celalalt caz, City Insurance” și ca e posibil sa stabilizeze prețurile RCA, dupa declararea unui faliment din piața. Declarația de la Parlament vine dupa ce ASF a incheiat…

- Deja ne-am obișnuit cu scumpirile in lanț de anul trecut, iar anul acesta se pare ca acestea vor continua. Vorbim despre scumpiri atat in ceea ce privește alimentele, cat și la anumite servicii de care avem nevoie. Daca la un anumit produs mai putem renunța, in cazul asigurarii auto acest lucru nu…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit despagubiri in contul falimentului City Insurance in valoare de 665,6 mil. lei (135 mil. euro) pentru 68.791 cereri de plata, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA.