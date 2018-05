Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 22 au fost ranite dupa ce un bloc de apartamente s-a prabusit in orasul Poznan din vestul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca echipele de salvare continua sa caute printre daramaturi, informeaza The Washington Post.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 22 au fost ranite dupa ce un bloc de apartamente s-a prabusit in orasul Poznan din vestul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca echipele de salvare continua sa caute printre daramaturi, informeaza The Washington Post. …

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 22 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. Inițial, autoritațile anunțatu trei morți și 21 de raniți.…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii, relateaza AFP, conform hotnews.ro.