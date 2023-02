Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a zguduit Turcia. Oamenii au trecut prin momente de panica. Seismul a inregistrat o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. In ce zona s-a produs. Locuitorii trec prin clipe de groaza dupa seria de cutremure in care 47.0000 de persoane și-au gasit sfarșitul in mod tragic.

- Un nou cutremur s-a produs in lume, in urma cu puțin timp. Este vorba despre seismul care a avut loc, in urma cu cateva ore, in Tadjikistan. Cutremurul a inregistrat o magnitudine de 7,2 pe scara Richter.

- Un nou cutremur de 6,4 pe scara Richter s-a produs, luni, in Turcia. Seismul s-a simtit si in Siria, Egipt si Liban si a avut o replica de 5,8 grade. De asemenea, și in județul Gorj, pamantul s-a cutremurat luni din nou. De aceasta data, seismul a avut 3 grade pe scara Richter. In acest context, seismologul…

- Seismologul Gheorghe Marmureanu spune ca evenimentul seismic, inregistrat luni dupa-amiaza, in Gorj, nu ar trebui sa reprezinte un motiv de ingrijorare. El susține ca nu exista nicio legatura nici cu cutremurele din Turcia, nici cu activitatea seismica de la Vrancea. Un cutremur de magnitudine 5,2…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de peste 5 grade s-a produs in Turcia, marți dimineața Epicentrul a fost inregistrat in estul țarii. Seismul anunțat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului pe Twitter a avut o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter și s-a produs la…

- Turcia trece din nou printr-o drama! Cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter, din aceasta noapte, a provocat cel puțin cinci sute de morți și peste o mie de raniți, dar autoritațile se tem ca bilanțul este mult mai sinistru. Vali Gheorghe, fost jucator la FCSB, joaca la o formație din Istanbul și a…

- Valentin Gheorghe (25 de ani), fotbalistul formației turce Umraniyespor, a oferit o reacție exclusiva pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce luni dimineața, in Turcia, s-a produs un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 17,9 kilometri, in zona sudica a țarii, in provincia…

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…