- Un cutremur s-a produs pe 5 octombrie, la ora 06:40, in zona seismica Vrancea, Buzau, potrivit anunțului facut de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Din fericire, a fost vorba de un cutremur slab, cu magnitudinea 3.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in aceasta seara ca a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Seismul a fost de mici dimensiuni și s-a produs la ora 18:17.

- Romania a fost zguduita din nou! In aceasta seara, 25 septembrie, s-a inregistrat un nou seism, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Iata mai multe detalii privind ora la care s-a produs, dar și zona și magnitudinea pe care le-a inregistrat cutremurul!

- Trei cutremure de intensitați mici s-au produs in Romania in doar 12 ore, in doua zone seismice diferite Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc sambata dimineața in județul Argeș și alte doua s-au produs in Vrancea. Toate trei, in doar 12 ore. Cutremurul a avut loc la ora 8.48 in zona seismica…

- Cutremur mediu cu magnitudinea EWS M 4.3, la adancimea de 169km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului IncdfpUPDATE Datele initiale au aratat ca seismul a avut loc in judetul Covasna. Insa, la putin timp Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Romania a fost zguduita din nou! In aceasta dimineața, 7 septembrie, s-a inregistrat un nou seism, insa acesta s-a produs acum intr-o zona neobișnuita, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Iata mai multe detalii privind ora, zona și magnitudinea pe care le-a inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora 18.02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al 11-lea seism produs in ultimele doua zile la noi in țara.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora locala 18:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 131 kilometri,…