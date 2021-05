Cutremur neobișnuit în România: Unde s-a produs și ce magnitudine a înregistrat Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36, in Caraș-Severin. Seismul a avut magnitudinea de 2,8 pe scara Richter și s-a produs la adancimea de 5 kilometri. Cutremurul nu a produs pagube. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 128km NV de Craiova, 130km SE de Timișoara, 151km SV de Sibiu, 158km SE de Arad, 166km… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

