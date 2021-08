Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs miercuri la ora locala 12:31 in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 53 km…

- S-a cutremurat pamantul, la primele ore ale zilei de 9 august. Seismul a avut loc inainte de ivirea zorilor, mai precis luni, 9 august, la ora 02:59, in zona seismica Vrancea – Buzau. Potrivit datelor facute publice de catre reprezentanții Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur slab s-a produs, in aceasta a doua zi a saptamanii, in Romania. Mișcarea telurica a fost inregistrata la ora 11:08, in zona seismica Vrancea – Buzau, la 119 kilometri adancime. Iar din cate s-a mai anunțat pe site-ul Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur slab ca intensitate a avut loc, orele trecute, in Romania. Mai exact, seismul, care a avut 3,6 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 02:51, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 112 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru…

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- O mișcare telurica a avut loc in Romania, in dimineața acestei a treia zi din saptamana. Seismul din 30 iunie a fost inregistrat la ora 09 și 46 de minute și s-a produs in zona seismica Vrancea – județul Buzau, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- S-a cutremurat din nou pamantul in Vrancea, zona cea mai activa din punct de vedere seismic de pe teritoriul Romaniei, de aceasta data in cursul dimineții de joi, 17 iunie. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 17 iunie…

- S-a cutremurat pamantul, luni, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in cea mai activa zona, din punct de vedere seismic, de la nivelul intregii țari: Vrancea. Din informațiile facute publice de catre reprezentanți ai Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…