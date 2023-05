Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a zguduit din nou. Un cutremur cu magnitudinea 2,3 a avut loc duminica dimineața in județul Gorj, la adancimea de 13 kilometri. Cutremurul a avut loc duminica, la ora 3.22, in județul Gorj, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 6:51, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- A fost cutremur, in dimineața zilei de miercuri, 22 martie, in Romania. Cutremurul s-a produs la ora 06:51, in zona seismica Vrancea – județul Buzau, la 112 kilometri adancime. Și, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a avut 3, 8 grade. Cutremurul…

- Un nou seism s-a produs, marți dupa-amiaza, in zona Olteniei, dupa ce, luni, in județul Gorj, a fost un cutremur de 4,9.Un cutremur cu magnitudinea de 3,0 s-a produs, marți dupa-amiaza, in Oltenia, Gorj. In ziua de 21 martie 2023, la ora 17:06:37 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe Richter s-a produs marti seara, la ora locala 20.34, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres.

- In urma cu puțin timp, un alt cutremur a „zguduit” țara noastra. Seismul, care a avut loc cu cateva momente in urma, a inregistrat o magnitudine de 3,7 grade pe Richter. Acesta s-a produs la ora 14:15 (ora locala a Romaniei), in județul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe Richter s-a produs, sambata seara, in Oltenia, judetul Gorj, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un nou cutremur mediu, cu magnitudinea 4,4, s-a produs vineri, la ora 11:11, in Oltenia, judetul Gorj, la adancimea de 15 kilometri, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la 104 km nord-vest de Craiova, 107 km sud-vest…