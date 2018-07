Cutremur major la doar câteva ore după cel de azi noapte Un cutremur cu intensitate preliminara de 6.0 grade pe Richter s-a produs sambata in estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologica japoneza (JMA), citata de AFP si Agerpres. Cutremurul s-a produs sambata seara la ora locala 20:30 (11:30 GMT) si a fost resimtit si la Tokyo. Epicentrul cutremurului a fost localizat la est de prefectura Chiba. Seismul a fost precedat de o alerta care a avertizat locuitorii. Nicio paguba nu a fost raportata pana in prezent, dar locuitorii din Chiba au resimtit cutremurul destul de intens, potrivit informatiilor postului public de televiziune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

