Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al ...

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA. Nu au fost raportate victime sau daune materiale imediat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in Italia, la 72 de kilometri nord-vest de orasul Foggia, in apropiere de coasta Adriatica, anunta institutul american de geofizica USGS, preluat de Reuters. Nu au fo...

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.4 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, în orasul Kaktovik, din Alaska, în zona North Slope, din care Statele Unite extrag petrol, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…