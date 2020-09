Cutremur mai puțin obișnuit în această dimineață în apropiere de Moldova CHIȘINAU, 6 sept – Sputnik. Un cutremur cu magnitudinea de 3.0 pe Richter s-a produs duminica dimineața in Bucovina, Suceava, la ora 03:53. © Sputnik / Osmatesco Riscul seismic la care este expusa Republica Moldova - La ce sa ne așteptam Acesta a fost unul de suprafața, fiind localizat la adancimea de doar 3 km. Seismul a avut intensitatea I pe scara Mercalli, informeaza Institutul roman pentru Fizica Pamantulu. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 93 km SV de Chernivtsi, 152 km S de Ivano-Frankivsk, 154 km NE de Cluj-Napoca, 171 km NV de Bacau, 184 km… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

