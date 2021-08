Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora locala 18:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 131 kilometri,…

- Un cutremur slab ca intensitate a avut loc, orele trecute, in Romania. Mai exact, seismul, care a avut 3,6 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 02:51, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 112 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in zona Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din Romania (INCDFP), informeaza g4media.ro.Seismul s-a produs la ora 14.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta seara s-a produs un nou cutremur in Rominia. Acesta s-a inregistrat in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea de 3,2 de scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs marti dimineata in judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Alte doua seisme cu magnitudine peste 3 au avut loc luni in aceeași zona.

- Trei cutremure de magnitudine semnificativa s-au produs in noaptea de luni spre marți in Romania, toate in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, marți dimineața, la ora 03:08 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea,…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3,2 si, respectiv, 3,4 pe scara Richter s-au produs luni, la interval de 40 de minute, in judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism, cu magnitudinea 3,2, s-a produs la ora…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 1.33, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la o adancime…