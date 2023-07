Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Tarile Uniunii Europene vor antrena 30.000 de soldati ucraineni in 2023, a anuntat marti Ministerul ucrainean al Apararii, intr-un moment in care armata sa a lansat o contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia, potrivit AFP. "In 2023, in cadrul Misiunii de asistenta militara a UE…

- Grupul "Ahmat" al fortelor speciale cecene a lansat o ofensiva in directia orasului Mariinka din Donetk, in estul Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, relateaza CNN si Reuters, conform news.ro.Orasul Mariinka, acum in ruine, a fost pe linia frontului inca de la inceputul invaziei,…

- Soldații ucraineni care vor fi in fruntea mult așteptatatei contraofensive ucrainene se vor lovi de tranșee și obstacole antitanc, dar soldații ruși au fost, de asemenea, ocupați sa instaleze mii de mine terestre, spun experții consultați de publicația independenta rusa The Moscow Times.„Ceea ce vedem…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…

- In urma unei investigatii, Reuters l-a identificat pe comandantul Granit: este Valeri Sergheevici Buslov, locotenent-colonel al politiei militare ruse, in varsta de 46 de ani.Ancheta a pornit de la marturia unui om de afaceri local, care l-a indicat pe acesta ca presupus comandant al celor care ii bateau și…