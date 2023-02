Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a negat faptul ca Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar in aceeași echipa ar avea un impact negativ asupra echilibrului echipei, in condițiile in care brazilianul a fost exclus de la meciul de miercuri, de la Montpellier.

Cristiano Ronaldo va fi capitanul echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi va avea loc joi, la Riad.

Lionel Messi, incoronat campion mondial cu Argentina in decembrie in Qatar, a revenit miercuri la centrul de antrenament al echipei Paris Saint-Germain, a anuntat clubul din capitala Frantei.