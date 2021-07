Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Monica Niculescu / Raluca Olaru a fost eliminata, luni, in optimile de finala ale probei de dublu feminin a turneului de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, potrivit news.ro. Ele au fost intrecute, cu 7-6 (3), 7-5, de echipa australiana Samantha Stosur/Ellen Perez, dupa…

- Jocurile Olimpice de Vara de la Tokyo 2022 au inceput, deși Ceremonia de Deschidere are loc vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora 20:00 in Japonia). Cel mai mare eveniment sportiv al lumii, Olimpiada de vara, se va desfașura pana pe data de 8 august, sub deviza „Discover Tomorrow” (Descopera ziua de…

- Echipa olimpica a Coreei de Sud va primi mâncare gatita special pentru ei iar fiecare ingredient va fi scanat pentru a nu prezenta radiații. Anunțul poate degrada și mai mult relațiile Tokyo - Seoul.Coreea de Sud a retras periodic fructe de mare venite din Japonia din cauza posibilelor…

- Dupa ce a dat lumea peste cap la Roma si a impresionat de-a binelea, s-a intors, acum, in Romania cu trei recorduri și patru medalii. David Popovici a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovada de o maturitate exemplara pentru varsta lui și a explicat simplu…

- Singurul pugilist roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo i-a fost elev pentru o ora lui Ciprian Caraușu, unul dintre cei mai titrați sensei de arte marțiale din Romania. Cosmin Girleanu a lasat manușile de box pentru kimono-ul de arte marțiale! Singurul boxer pe care Romania il trimite la…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in locul presedintelui Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, prefera sa piarda 6 miliarde de euro si sa nu organizeze Jocurile Olimpice la Tokyo in acest an. "Intrebarea este ce fel…

- Franta si Rusia, la feminin, respectiv Irlanda, la masculin, au prins ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa disputarea ultimului turneu de calificare olimpica de la Monaco, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In turneul feminin, in semifinale, Rusia a invins…