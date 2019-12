Cutremur la graniţa Serbiei cu România. Ce magnitudine a avut Cutremur resimtit si in partea de vest a Romaniei. Potrivit seismologilor, cutremurul cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richeter s-a produs la ora 02.28 in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de doar 18 kilometri. Seismul a avut loc la 60de km vest de Timisoara, 62 km sud de Szeged, 71 km NE de Novi Sad, 84 km SV de Arad, dar a fost resimtit si aproape de Zemun, Belgrade, Pecs, Oradea, Debrecen, Budapesta. In acest an, cel mai semnificativ cutremur a avut magnitudinea de 4,7 si s-a produs in judetul Suceava pe 18 mai 2019. In 2018, in data de 28 octombrie, a avut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

