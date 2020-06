Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a anuntat, sambata, ca Donald Trump l-a concediat pe procurorul federal de Manhattan care a condus anchete asupra unor apropiati ai presedintelui american si a refuzat sa demisioneze , relateaza AFP, citata de Agerpres."Pentru ca ati declarat ca nu aveti…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a anuntat sambata ca Donald Trump l-a concediat pe procurorul federal de Manhattan care a condus anchete asupra unor apropiati ai presedintelui american si a refuzat sa demisioneze, relateaza AFP. Presedintele Donald Trump sustine ca SUA a depasit…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a anuntat sambata ca Donald Trump l-a concediat pe procurorul federal de Manhattan care a condus anchete asupra unor apropiati ai presedintelui american si a refuzat sa demisioneze, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Geoffrey Berman, procuror federal in Manhattan, a spus ca a aflat dintr-un comunicat de presa ca se retrage din functie, comunicat semnat de procurorul general William Barr. Un apropiat al presedintelui Donald Trump, Barr nu a oferit niciun fel de justificare pentru anuntul facut. Berman este cel care…

- Nord-irlandezul Rory McIlroy, numarul 1 mondial in golf, l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru atitudinea sa in contextul pandemiei de coronavirus. El a mai spus ca nu va mai juca golf cu liderul de la Casa Alba.In 2017, la putin timp dupa victoria lui Donald Trump in alegeri,…

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres.…