- Bayern Munchen a caștigat dramatic titlul in Bundesliga, victorie 2-1 la Koln și profitand de remiza dintre Dortmund și Mainz, scor 2-2. Imediat dupa meci, Oliver Kahn (53 de ani), directorul executiv al bavarezilor, și Hasan Salihamidzic (46 de ani), directorul sportiv, au fost concediați. Kahn și…

- Bayern Munchen este vechea și noua campioana a Germaniei, dupa succesul dramatic obținut pe terenul celor de la FC Koln, scor 2-1. Bavarezii au primit un ajutor nesperat din partea celor de la Mainz, care au remizat cu Borussia Dortmund, scor 2-2.

- Primarul orasului Dortmund a anuntat ca in cazul in care Schalke 04 va reusi sa invinga pe Bayern Munchen, ajutand astfel pe Borussia Dortmund sa castige titlul in Bundesliga, ii va invita pe jucatorii din Gelsenkirchen sa semneze in cartea de onoare a primariei, scrie DPA. CITESTE SI O tribuna a…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, starul echipei Paris Saint-Germain, va juca in Arabia Saudita din sezonul viitor, a afirmat, marti, o sursa saudita apropiata negocierilor, descriind contractul drept unul "enorm", relateaza AFP.Plecarea fotbalistului argentinian in bogatul regat din Golf este…

- Al Duhail a castigat titlul de campioana a Qatarului la fotbal, pentru a opta oara in istoria sa, luni, dupa ce a dispus de Al Shamal cu scorul de 5-2, in ultima etapa a sezonului, transmite Reuters.Clubul din Doha avea nevoie de victorie pentru a realiza tripla in acest sezon, titlul de campioana…

- Cutremur la echipa germana de fotbal Bayern Munchen, dupa ce poliția a descins la sediul clubului pentru spalare de bani. Conform jurnaliștilor de la Bild, poliția din Germania suspecteaza o posibila legatura intre Uli Hoeness, președintele onorific al clubului din Bundesliga, și oligarhul rus Alisher…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, s-a comparat cu legendarul baschetbalist american Michael Jordan in timp ce incerca sa explice de ce clubul englez nu a reusit sa cucereasca pana acum trofeul Ligii Campionilor, in ciuda investitiilor masive, informeaza cotidianul britanic…

- Japoneza Kaori Sakamoto a castigat, vineri, la Saitama, pentru a doua oara consecutiv titlul mondial la patinaj artistic.Sakamoto a obtinut 224,61 puncte, conform News.ro