- Un cutremur cu magnitudinea3 a avut loc vineri dimineata in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3 s-a produs la ora 01.41, la o adancime de 127 de kilometri. Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a inregistrat…

- Cutremure succesive, in Romania, de Paste. Doua dintre seisme s-au produs chiar in aceasta dimineata, la interval de doua ore si jumatate, in judetul Vrancea.Citeste si: Un celebru preot, CRITICI DURE la adresa Bisericii: 'O inovație PERICULOASA in Biserica Ortodoxa Romana...' Potrivit…

- Doua cutremure s-au produs, duminica dimineata, la interval de doua ore si jumatate, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 07.28 in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, avand magnitudinea 2.3 pe…

- Cutremur in judetul Prahova sambata seara. Seismul s-a produs in apropiere de Sinaia și a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea, la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 10:07, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).