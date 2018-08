Cutremur Indonezia. Bilanț îngrijorător Zeci de mii de locuinte, moschei si sedii de firme au fost distruse de seismul cu magnitudinea 6,9, care a lovit insula in data de 5 august, la o saptamana dupa ce un alt cutremur a provocat moartea a cel putin 17 persoane. ''Echipele de cautare si salvare continua sa scoata victimele ingropate sub daramaturi sau in alunecarile de teren'' care au urmat seismului din 5 august, a declarat un purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor, Sutopo Purwo Nugroho. Numarul total de morti a ajuns la 436, a precizat acesta. Precedentul bilant facea referire la 387 de victime. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

