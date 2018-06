Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur lovește Romania. Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea și a prezentat o intensitate de 2,1 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 22/05/2018 la ora 17:49:35(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un cutremur a avut loc miercuri seara in zona Vrancea. Seismul, de 4,5 grade pe scara Richter, este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an. Seismul a avut loc miercuri seara in jurul orei 20.15 Potrivit INFP este vorba un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter. Seismul s-a resimtit…

- Cutremurul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs miercuri la pranz, tor in zona seismica Vrancea. Seismul a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora…

- Directorul INFP, prima reactie dupa cel mai puternic seism de anul acesta. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost resimtit si la Bucuresti.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…