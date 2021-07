Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marți, cutremur in Vrancea, 13 Iulie 2021 la ora 02:51:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA The post In noaptea de marți, cutremur in Vrancea first appeared on Partener TV .

- Cutremur de 4.3 grade, in Buzau, in ziua de 06 Iulie 2021 la ora 14:20:00 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, la adancimea de 133km The post Cutremur de 4.3 grade, in Buzau first appeared on Partener TV .

- CUTREMUR in Dambovița, cu magnitudinea 2.3, la adancimea de 17km, in ziua de 29 Iunie 2021 la ora 22:34:51 The post CUTREMUR in Dambovița, cu magnitudinea 2.3, la adancimea de 17km first appeared on Partener TV .

- CUTREMUR in Marea Neagra, cu magnitudinea 3.6, in ziua de 29 Iunie 2021, la ora 11:56:39 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 10km The post CUTREMUR in Marea Neagra, cu magnitudinea 3.6 first appeared on Partener TV .

- CUTREMUR, in aceasta dimineața,in VRANCEA, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP The post CUTREMUR, in aceasta dimineața,in VRANCEA first appeared on Partener TV .

- Un cutremur s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, la ora 05:25:34, ora locala a Romaniei, in ziua de 17 Iunie 2021, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81km The post Un cutremur s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, la ora 05:25:34, ora locala a Romaniei first appeared on Partener…

- Cutremur in ZONA SEISMICA FAGARAȘ-CAMPULUNG, ARGEȘ, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP The post Cutremur in ZONA SEISMICA FAGARAȘ-CAMPULUNG, ARGEȘ first appeared on Partener TV .

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.8, s-a produs in BANAT, CARAȘ-SEVERIN, in ziua de 23 Mai 2021 la ora 07:36:10 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 9km, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI The post Un cutremur cu magnitudinea ml 2.8, s-a produs in BANAT,…