- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 8.56, in Transilvania, județul Hunedoara, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la adancimea de 7 kilometri. Citește și: Peste 222.000 de persoane…

- Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi, la ora 8:50, s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur cu magnitudinea 2.4, la adancimea de 11km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 116km NV de Craiova, 134km SV de Sibiu, 143km SE de Timisoara,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți, in județul Harghita, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 90 de kilometri, la ora 1.47. Cele mai apropiate orase de epicentrul…

- Unul dintre seisme – primul – a fost înregistrat în Transilvania, chiar în județul Cluj. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP), cutremurul s-a produs joi dimineața, la ora 09:06, având o magnitudine…

- Pentru al șaselea an consecutiv, Municipiul Sebeș a gazduit competiția Cupa Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment dedicat tinerilor cu varste cuprinse intre 4 și 34 de ani. In acest an, locurile fruntașe au fost disputate de circa 500 de sportivi, legitimați la 50 de cluburi de profil din Sebeș, Alba-Iulia,…

- Pentru al șaselea an consecutiv, Municipiul Sebeș a gazduit competiția Cupa Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment dedicat tinerilor cu varste cuprinse intre 4 și 34 de ani. In acest an, locurile fruntașe au fost disputate de aproape 500 de sportivi, legitimați la 50 de cluburi de profil din Sebeș, Alba-Iulia,…

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca joi dimineața, la ora 09:06:39, s-a produs in Transilvania, judetul Cluj un cutremur cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 5 km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad Mercalli.…

