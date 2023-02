Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape o saptamana de la cele doua cutremure care au devastat Turcia și Siria. Iar cel mai recent bilanț arata peste 36 de mii de morți și zeci de mii de raniți, in ambele țari.

- A trecut aproape o saptamana de la cele doua cutremure care au devastat Turcia și Siria. Iar cel mai recent bilanț arata peste 34 de mii de morți și zeci de mii de raniți, in ambele țari.

- Cutremurele de luni din Turcia si Siria s-au soldat cu peste 24.000 de morti, potrivit unui bilant provizoriu, pe masura ce tot mai putine victime sunt gasite in viata sub daramaturi, transmite sambata dpa.

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria se apropie de 8.000 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru. Peste…

- Mii de cladiri au fost doborate in Turcia și Siria de catre cutremurele violente de 7,8, respectiv 7,6 grade, care au lovit pe 6 februarie cele doua țari. Primul seism s-a produs in timpul nopții, in jurul orei 4, iar al doilea in jurul pranzului, la ora 1, dupa 9 ore.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit in zorii zilei de luni partea central-sudica a Turciei și a afectat totodata nord-vestul Siriei. Acest seism, cel mai grav din ultimii aproape 25 de ani in Turcia, a fost urmat de altele doua, cu magnitudini de 6,7 și 7,5

- Un seism cu magnitudinea 7,8 care a lovit luni sud-estul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, si Siria, a fost urmat de un nou seism avand magnitudinea 7,6. Bilantul provizoriu indica aseara cel putin 1.651 de morti si 11.159 de raniti – in Turcia si 1.000 de morti si 2.453 de raniti – in Siria.…

- Catastrofa de proporții in Turcia și Siria. Un cutremur devastator de 7.8 pe Richter a ucis aproape 200 de persoane in ambele țari și a ranit alte cateva sute pe o raza de 90 de kilometri, potrivit CNN. Cel puțin 76 de persoane au murit in Turcia și peste 440 au fost ranite, dupa ce […] The post Cutremur…