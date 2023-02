Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din Turcia au scos doua femei in viața din ruinele cladirilor prabușite, dupa ce au ramas blocate acolo timp de 122 de ore, au anunțat sambata autoritațile. Intre timp, bilanțul victimelor a ajuns la 24.150 de morți.

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in cutremurele produse luni in Turcia si Siria a depasit 16.000, potrivit autoritatilor locale, care au stabilit numarul ranitilor din ambele tari la peste 68.000, transmite joi EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a zguduit luni Turcia si Siria a crescut la cel putin 15.383 de morti. Salvatorii romani au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.

- Cutremure in Turcia și Siria. Bilantul provizoriu al victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia si Siria a ajuns la peste 12.000 de morti si 50.000 de raniti. Operatiunile de salvare a victimelor de sub daramaturi nu contenesc. Au trecut deja peste 50 de ore de la catastrofa si inca nu…

- Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep.

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Bilantul victimelor se apropie de 2.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). A fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit și in țarile vecine. Peste 640 de oameni au murit in Turcia și Siria, iar mii au…