CUTREMUR în TURCIA și GRECIA: Au fost înregistrate primele VICTIME Ora 16.07: Patru persoane au murit și 120 au fost ranite in Turcia, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgența, citat de CNN Turk Ora 15.44: Trei persoane au fost salvate din ruinele unei cladiri prabușite in Izmir (CNN Turk) Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a convins sa nu vina la ședința. Ei au blocat activitatea Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade a lovit vineri coasta turca a Marii Egee și mai multe insule grecești, transmite BBC. Orașul turc Izmir a fost lovit din plin, cu cladiri prabușite, dar pana la aceasta ora nu exista raportari oficiale de victime. De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

