Salvatorii de la ISU, plecați sa ajute in Turcia, unde mii de oameni sunt inca prinși sub daramaturi, transmit date cutremuratoare din cadrul intervențiilor.

Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu. Acesta a afirmat ca jucatorul este in stare buna, dupa ce se afla la etajul 9 al unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurului devastator de luni dimineata, scrie News.ro.

Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu, potrivit news.ro.

E iarna in toata regula in Turcia, iar cei prinși sub daramaturi in urma cutremurului risca sa moara inghețați!

Transmit rugaciunile mele familiilor și prietenilor victimelor și salvatorilor care lucreaza contra cronometru pentru a localiza și salva raniții prinși sub cladirile prabușite, scrie pe Twitter președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lider PSD, in urma cutremurului devastator din Turcia.

Premierul Nicolae Ciuca isi exprima, intr-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toti cei afectati de cutremurul produs luni dimineata in Turcia si exprima disponibilitatea Romaniei de a acorda ajutor.

O explozie la un restaurant din vestul Turciei a ucis șapte persoane pe 30 decembrie! Ministrul justiției, Bekir Bozdag, a transmis pe Twitter ca o persoana care "se presupune ca a provocat explozia" a fost reținuta și ca trei procurori investigheaza, relateaza presa turca.

Premierul Nicolae Ciuca a scris duminica pe Twitter ca Guvernul Romaniei transmite cele mai profunde condoleante Guvernului si poporului din Turcia, in aceste momente de pierdere si durere.