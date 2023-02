Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul Iskenderun si transportat la spital, a precizat sursa citata.Chiar daca pragul de 72 de ore, considerat crucial in gasirea unor supravietuitori sub daramaturi, a fost depasit de mult dupa seismele de luni, echipele de salvare inca incearca sa ajunga…

- In dimineața zilei de ieri, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au identificat o persoana conștienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi. Dupa mai multe ore de intervenție, in site-ul de acțiune al salvatorilor romani, s-a inregistrat o replica cu magnitudinea…

- Echipa de cautare-salvare RO-USAR participa, marti dupa-amiaza, la prima misiune in Turcia, incercand sa gaseasca si sa recupereze o familie formata din trei persoane, inclusiv un copil, care a fost prinsa sub daramaturi, la Antakya, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). ”In…

- Buletin informativ Misiune de recunoaștere transformata in misiune de salvare Pompierii acționeaza prompt de fiecare data cand viața semenilor este pusa in pericol. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care a desfașurat in aceasta dimineața o misiune de recunoaștere la un agent…