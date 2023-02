Stiri pe aceeasi tema

- Continua sa creasca numarul victimelor facute de cutremurele produse in urma cu mai bine de o saptamana in Turcia. Bilanțul morților a trecut de 28.000, iar secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare Martin Griffiths avertizeaza ca s-ar putea dubla.

- Sambata, in Turcia a avut loc o noua minune. Un copil de sase ani a fost salvat, sambata, in provincia Hatay din Turcia, dupa 137 de ore sub daramaturi. Copilul a fost scos de sub ruine, in locul unde se prabusise un bloc din Antakya.Echipele de salvare si-au intensificat cautarile in locul in care…

- Bilantul seismelor de luni a ajuns la 9.638 de morti in ambele tari, fiind numarul cel mai mare de victime in urma unui cutremur din ultimii peste zece ani, relateaza Associated Press. Agenția de gestionare a dezastrelor din Turcia a declarat ca numarul deceselor din țara a crescut la 7.108. Alte 40.910…