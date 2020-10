Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, diagnosticat cu COVID-19, a inceput terapia cu Remdesivir, anunța Casa Alba, potrivit Bloomberg. Liderul american a primit, inițial un tratament experimental ce consta intr-o doza unica dintr-un cocktail de anticorpi. Aflat in spital, miliardarul republican…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa, noteaza Agerpres "In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine", a declarat…

- Donald Trump este bine și va ramine izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american. Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. {{469830}}Medicul…

- Președintele este in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus Donald Trump este intr-o stare buna de sanatate si va ramane izolat la Casa Alba , a anuntat medicul presedintelui american. Donald si Melania Trump au fost diagnosticati cu COVID-19, conform unui anunt facut, vineri, pe …

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (74 de ani) și soția sa, Melania (50 de ani) s-au infectata cu noul coronavirus. Cei doi au anunțat ca au fost testați pozitiv pentru COVID-19 pe rețelele de socializare. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „In…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna a Americii, Melania Trump, sunt infectati cu noul coronavirus. Trump a confirmat informatia intr-o declaratie telefonica pentru Fox News si intr-o postare pe Twitter.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, susține ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi inainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', scrie Agerpres.