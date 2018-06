Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Doua treimi din creditele bancare au fost luate de la institutii de credit din Austria, Germania si Marea Britanie ♦ Firmele din sectorul imobiliar, industria prelucratoare sau din sectorul serviciilor au cel mai facil acces la finantarea externa.

- Procurorii din DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis, luni, in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache, in calitate de asociat și administrator al societații Bata Sky Imobiliare SA. Acest este acuzat de evaziune fiscala in forma continuata…

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters.Putem confirma ca Rupert Stadler a fost arestat in aceasta…

- Datele INS au starnit reactii contrare: pozitive din sfera actului guvernamental, negative din partea opozitiei. Depinde cum ne uitam la pahar. Coalitia de guvernare se uita la jumatatea plina a paharului, iar opozitia, in frunte cu presedintele Iohannis, la jumatatea goala. Puterea…

- Descinderi matinale in toata tara. Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale efectueaza peste 10 perchezitii la domiciliile, in oficiile si automobilele a cinci administratori de firme agricole din nordul, sudul și centrul țarii.

- Vodafone preia operatiunile Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania, intr-un acord de 18,4 miliarde de euroVodafone Group a convenit un acord de 18,4 miliarde de euro pentru preluarea operatiunilor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania, relateaza Reuters.…

- Procurorii germani au anuntat ca nu vor face nicio ancheta în legatura cu decizia unui teatru din Germania de a oferi, gratuit, bilete la un spectacol dedicat lui Adolf Hitler tuturor spectatorilor care accepta sa li se puna o banderola cu svastica pe mâna.

- Soferul care a lovit o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Bucuresti, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost gasit de politisti in noaptea de vineri spre sambata si a fost retinut. El nu are permis de conducere, iar masina pe care a condus-o a fost vanduta de aproape 10 ori fara sa…