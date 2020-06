Stiri pe aceeasi tema

- Trei adulti si doi copii din satul Curciu, judetul Sibiu, au fost transportati la spital, sambata dimineata, dupa explozia unei butelii. Ei erau constienti, dar au suferit arsuri, anunța news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, sambata dimineata, in jurul orei…

- Doi copii, in varsta de 7 si 10 ani, din comuna Pogaceaua, au ajuns marti la UPU SMURD Targu Mures, unul cu arsuri pe fata si celalalt intoxicat cu fum, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera in care se aflau.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,…

- Cunoscutul compozitor Horia Moculescu (83 de ani) s-a simțit rau și a fost internat de urgența cu suspiciuni de coronavirus. Rezultatele celor patru teste sunt negative, a transmis vineri dr. Adina Alberts citandu-l pe Horia Moculescu. „Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19! A fost…

- Cunoscutul compozitor Horia Moculescu a fost transportat de urgența la spital, fiind suspect de coronavirus. De altfel, compozitorul in varsta de 83 de ani a declarat recent ca este o ținta sigura a virusului, pentru ca are mai multe probleme de sanatate, printre care, cele pulmonare. Horia Moculescu…

- Cunoscutul compozitor Horia Moculescu a fost transportat de urgența la spital, fiind suspect de coronavirus.De altfel, compozitorul in varsta de 83 de ani a declarat recent ca este o ținta sigura a virusului, pentru ca are mai multe probleme de sanatate, printre care, cele pulmonare. Citește…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dupa-amiazp, intre localitațile clujene Nicula și Bonț.Din primele informații, un tanar de 18 de ani, din municipiul Gherla, a condus un autoturism pe DJ 109D, din directia Gherla spre Sic, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este

- Sunt puțini cei care cunosc drama prin care a trecut Adrian Minune atunci cand era copil. Pe vremea cand avea numai patru ani, a suferit un incident care l-a mutilat pe viața. Despre acest lucru a vorbit in urma cu ceva vreme, șocand oamenii cu detaliile acestui moment care l-a marcat.