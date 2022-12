Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2,6 a avut loc vineri seara in județul Ialomița. Epicentrul a fost la Amara, la nord-vest de Slobozia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, sambata dimineața, 26 noiembrie 2022. Iata care sunt zonele in care s-a resimțit și ce magnitudine a inregistrat seismul. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in jurul orei 03:59.

- In aceasta dupa-amiaza, un nou cutremur a zguduit Romania. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca acest seism a avut loc la ora 15:16:24 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat seimsul, dar și in ce orașe s-a resimțit!

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, miercuri dimineața. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a publicat informații despre seismul care s-a produs la ora locala 6:22, la o adancime de 108 kilometri, in zona seismica Vrancea.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca in urma cu doar cateva ore a avut loc un nou cutremur in țara noastra. In Romania au loc des astfel de cutremure, insa majoritatea inregistreaza magnitudini scazute. Iata in ce orașe a fost resimțit seismul și ce…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca in urma cu puțin timp a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și unde a avut loc!

- Un cutremur insemnat s-a inregistrat in aceasta seara in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 45.434 km. Seismul…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs la 13 septembrie 2022, la ora 5:50, in zona seismica Vrancea. Unde s-a resimțit foarte tare.