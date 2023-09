Stiri pe aceeasi tema

- A fost cutremur, joi dimineața, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din dimineața zilei de 31 august s-a produs la ora 07:50, in zona seismica Vrancea – Buzau, la adancimea de 133.1 kilometri. A avut 2,9 grade…

- Un cutremur slab s-a produs in dimineața zilei de luni, 28 august, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 08:36, in Oltenia, Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.2 și s-a produs la adancimea…

- Doua cutremure, la interval de 20 de minute, s-au produs miercuri, in Vrancea și Gorj. Doua cutremure cu magnitudinea de 3, respectiv 2, s-au produs miercuri, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism, de 3,3 pe…

- Seismul cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), noteaza Agerpres.Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri in apropierea…

- Cutremur cu magnitudinea 3 in Romania, sambata dimineața. Unde a fost resimțit Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs, sambata, dimineata, la ora locala 03:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- In cursul acestei zile, 12 iulie 2023, un nou cutremur a avut loc in țara noastra. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul din aceasta dupa-amiaza a inregistrat o magnitudine destul de ridicata, care s-a resimțit in mai multe orașe din Romania.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.ro .