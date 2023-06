Cutremur în România, sâmbătă după amiază. Ce intensitate a avut seismul Cutremur de 4,3 grade, sambata la pranz, in zona seismica Vrancea. Orașul unde s-a resimțit cel mai mult seismul a fost Sfantu Gheorghe, aflat la 57 de kilometri de epicentru. In ziua de 17.06.2023, 13:13:04 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 57km SE de Sfantu-Gheorghe, 59km V de Focsani, 60km NV de Buzau, 64km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti. The post Cutremur in Romania, sambata dupa amiaza. Ce intensitate a avut seismul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In ziua de 17.06.2023, 13:13:07 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 111.2 km.INTENSITATE IIICutremurul s a produs la 57km NV de Buzau, 59km SE de Sfantu Gheorghe, 60km V de Focsani, 65km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti.STIREA…

- In ziua de 17.06.2023, 13:13:04 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km SE de Sfantu-Gheorghe, 59km V de Focsani, 60km NV de Buzau, 64km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti.

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, miercuri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 4:45, la o adancime de 109 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 58km NV de Buzau, 59km E de…

- n ziua de 20 Mai 2023, la ora 12:06:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 77km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km V de Focsani, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 68km N de Buzau, 81km E de…

- Un cutremur a avut loc astazi in zona Vrancea. Potrivit INFP, in ziua de 20 Mai 2023, la ora 10:36:20 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 144km.Intensitate: II"Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora 6:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul s-a inregistrat la o adancime de 142 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 55 km nord-vest de Buzau, 59 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 60 km est de Brasov, 68…

- In ziua de 15 Aprilie 2023 la ora 21:47:40 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 116km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km NV de Buzau, 58km V de Focsani, 66km SE de Sfantu Gheorghe, 69km E de…

- In ziua de 22 Martie 2023, la ora 11:12:59 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 117km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km SV de Focsani, 44km N de Buzau, 79km SE de Sfantu Gheorghe, 83km NE…