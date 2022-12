Cutremur în România, sâmbătă dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit Sambata dimineața, un cutremur cu magnitudinea de 4.4 grade pe scara Richter s-a produs in Zona Seismica Vrancea, judetul Buzau. „In ziua de 17 Decembrie 2022, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adancimea de 144km”, a transmis, sambata, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 68 km E de Brasov, 85 km NE de Ploiesti, 108 km S de Bacau, 124 km V de Galati, 124 km V de Braila, 137 km N de Bucuresti, 154 km NE de Pitesti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

