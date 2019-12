CUTREMUR în România: pământul s-a mișcat în toiul nopții Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres. Cutremurul a avut loc la o adancime de 142 de kilometri in apropierea oraselor: 68 de kilometri est de Brasov, 80 de kilometri nord-est de Ploiesti, 112 kilometri sud de Bacau, 123 kilometri vest de Braila, 124 kilometri vest de Galati si 132 de kilometri nord de Bucuresti. In luna decembrie, in Romania, au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

