Cutremur în România, marţi dimineaţă, resimţit şi la Bucureşti Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marți dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri si a fost resimtit si de locuitorii din Bucuresti,

