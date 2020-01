Cutremur, in Romania, la patru kilometri adancime. Intr-o zona unde au loc mai rar astfel de evenimente

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 27 Ianuarie 2020 la ora 16:13, s-a produs in Oltenia un cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 4km, a notat INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 140km V de Pitesti, 164km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 187km S de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.3 grade a afost inregistrat in aceasta noapte, la ora 02:28:10 ora locala a Romaniei , in Serbia, la granita cu Romania.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul s a produs la 60 km V de Timisoara, 62 km…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, pe data de 11 decembrie 2019, la ora 03:59:47 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Mehedinti un cutremur cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 6 km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur s a produs vineri, la ora 09:42, in Oltenia Mehedinti cu magnitudinea ml 2.6 si la adancimea de 4 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 105km NV de Craiova, 137km SV de Sibiu, 153 km SE de Timisoara, 160 km V de Pitesti, 179 km SE de Arad, 188km E de Belgrade, 193 km…

- Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi, la ora 8:50, s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur cu magnitudinea 2.4, la adancimea de 11km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 116km NV de Craiova, 134km SV de Sibiu, 143km SE de Timisoara,…

- Un seism cu magnitudinea ml 2.4 a avut loc azi, 13 Noiembrie 2019, la ora 08:50:14 ora locala a Romaniei in Oltenia, Gorj.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs la adancimea de 11 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 grade a avut loc in acesta noapte, la ora 23.38, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform aceleiasi surse cutremurul a avut hipocentrul la 131 km adancime.Epicentrul a fost localizat in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.8 grade a avut loc, in ziua de 29 octombrie 2019, la ora 23:23:03 ora locala a Romaniei in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 127km.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs…