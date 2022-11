Cutremur în România, joi seara. Unde s-a produs Seismul a avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la adancimea de 141 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brașov, 95 km S de Bacau, 98 km NE de Ploiești, 118 km V de Galați, 120 km NV de Braila, 150 km N de București, 167 km NE de Pitești, 176 km SV de Iași, 189 km E de Sibiu, 215 km N de Ruse.Cel mai mare seism din ultimii 4 ani, cu magnitudinea de 5,4 s-a produs in urma cu o saptamana, tot in regiunea seismica Vrancea, dar in județul Buzau. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- In ziua de 9 noiembrie 2022, la ora 15:16:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 82km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 104km S de Bacau, 114km V de Galati,…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km. Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- In ziua de 27 octombrie 2022, la ora 19:49:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, judeul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 94km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti, 117km S de Bacau, 127km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, 24 septembrie, la ora 14.57, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului precizeaza ca seismul…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63 km E de Brașov, 80 km NE de Ploiești, 112 km S de Bacau, 127 km V de Braila, 128 km V de Galați, 133 km N de București, 148 km NE de Pitești, 178km E de Sibiu, 195 km SV de Iași și 198km N de Ruse.Cel mai mare seism din acest an a avut loc pe…