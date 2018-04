Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc in Marea Neagra. Potrivit specialiștilor seismul a avut loc la ora 12:49, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 16 km și la o distanța de 91 km de Arikoy și 115 km de Istanbul. Cutremur cu magnitudinea 4,7, produs…

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter s-a inregistrat, sambata, la ora 12,00, in județul Buzau, la 16,5 kilometri adancime. A fost a doua mișcare telurica de sambata din zona seismica Vrancea-Buzau, dupa cea inregistrata la ora 6,53, de 2,9 grade pe scara Richter, produsa la o adancime…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Un seism de magnitudine ML 2.7 a fost inregistrat in judetul Buzau, la ora 22.22, la 122 kilometri adancime. Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.55 N ; 26.46 E la 127 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 8 km NE de Gura…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte intensa zilele acestea, intr-un interval de doar 24 de ore fiind consemnate trei cutremure. Ultimul dintre ele s-a produs sambata dimineata, la ora 8.48, la o adancime de 100 km si a avut o magnitudine de 3,3. A fost cel mai puternic seism inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…