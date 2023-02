Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs, in urma cu puțin timp, in țara. Potrivit INFP, la ora locala (ora Romaniei) 08:25:29 s-a inregistrat un seism in Gorj, cu o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.

- Romania se confrunta tot mai des cu cutremure. In ultimele zile au avut loc tot mai multe astfel de seisme. Un nou cutremur s-a produs, in urma cu puțin timp, in țara. Potrivit INFP, la ora locala (ora Romaniei) 13:23:54, s-a inregistrat un seism in Gorj, cu o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter.

- Dupa ce, in ultimele zile au avut loc tot mai multe cutremure, un nou seism a avut loc in Romania, acum cateva momente. Potrivit INFP, la ora locala (ora Romaniei) 11:11:41, s-a inregistrat un cutremur in Gorj, cu o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter.

- Un nou cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a inregistrat magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs tot in județul Gorj, in urma cu cateva momente. A fost urmat…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde a fost resimțit mai exact!

- Patru cutremure au avut loc luni dimineata in mai putin de doua ore in zona seismica Vrancea. Cel mai puternic a avut 4,5 grade pe scara Richter. Seismul de 4,5 s-a inregistrat la o adancime de 20 km, in apropierea urmatoarelor orase: 74 km nord-est de Ploiesti, 94 km vest de Braila, 98 km est de Brasov,…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, in aceasta seara, 02 decembrie 2022. Seismul a fost considerat ca fiind unul neobișnuit. Epicentrul a fost la Amara, la nord-vest de Slobozia. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…