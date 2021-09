Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania! Seismul a fost foarte puternic și s-a produs in Vrancea. Ce magnitudine a avut acesta și cum s-a resimțit? Iata detaliile emise de specialiști imediat dupa seism. Cutremur puternic in Romania: seismul s-a produs in Vrancea Un cutremur semnificativ a fost resimțit in cursul zilei…

- Doua cutremure la un interval de 16 minute, s-au produs in Romania, primul in Buzau și cel de-al doilea in Vrance, an noaptea de miercuri The post Doua cutremure la un interval de 16 minute, s-au produs in Romania first appeared on Partener TV .

- S-a cutremurat pamantul, la primele ore ale zilei de 9 august. Seismul a avut loc inainte de ivirea zorilor, mai precis luni, 9 august, la ora 02:59, in zona seismica Vrancea – Buzau. Potrivit datelor facute publice de catre reprezentanții Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur slab s-a produs, in aceasta a doua zi a saptamanii, in Romania. Mișcarea telurica a fost inregistrata la ora 11:08, in zona seismica Vrancea – Buzau, la 119 kilometri adancime. Iar din cate s-a mai anunțat pe site-ul Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Nici o zi fara un nou cutremur in Romania! Așa se face ca un alt seism a zguduit țara noastra marți dimineața. Iata in ce zona s-a produs fenomenul și ce magnitudine a masurat pe scara Richter.

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs luni dimineata, la ora 03:09, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al doilea cel mai mare seism care a avut loc in aceasta luna, dupa cel produs pe 6 iulie, cu o…

- O mișcare telurica a avut loc in Romania, in dimineața acestei a treia zi din saptamana. Seismul din 30 iunie a fost inregistrat la ora 09 și 46 de minute și s-a produs in zona seismica Vrancea – județul Buzau, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…