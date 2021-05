Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Țara noastra s-a zguduit din nou in aceasta luna! Potrivit informațiilor emise de catre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului, in noaptea de duminica spre luni, s-a produs un cutremur. Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și in ce zone s-a resimțit mai accentuat!

- Seismul a avut loc la o adancime de 7 kilometri, fiind unul de suprafata.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km est de Brasov, 72 km nord de Ploiesti, 120 km sud-vest de Bacau si 128 km nord de Bucuresti.In luna mai s-au produs patru seisme cu magnitudini intre 2,2 si 3, iar de…

- Ludovic Orban a declarat ca guvernanții vor lua decizii referitor la eventuale restricții in Noaptea de Inviere: „O asemenea decizie o va lua Guvernul. In perspectiva mea, Sfintele Sarbatori de Inviere a Domnului nostru reprezinta un eveniment de importanța capitala și oamenii, in condițiile respectarii…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter a avut loc miercuri, la ora locala 12:21, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 111 kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 a avut loc marti dimineata, la ora locala 8:26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Specialistii Institutului au revizuit si adancimea la care s-a produs seismul, la 121 km, fata de 130 km initial. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 64 km est de Brasov, 67 km nord-est de Ploiesti si 120 km nord de Bucuresti.De la inceputul lunii martie, in Romania au avut loc 12…

- Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) filiala București transmite, vineri, in contextul discuțiilor pe tema desființarii planurilor urbanistice pentru cinci sectoare din Capitala ca e necesar ca PUG-ul sa fie finalizat și sa fie refacut Centrul de Urbanism al Capitalei. Citește și: ULTIMA…