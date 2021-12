Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs joi, la ora locala 3:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- S-a cutremurat pamantul in Romania! Seismul a avut 4,1 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur mediu. Și s-a produs in zona seismica Vrancea – Buzau, la ora 02:04, la adancimea de 103 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- A fost cutremur, in dimineața zilei de vineri, 26 noiembrie, in Romania. Seismul a avut loc la ora 04:04 și s-a produs in zona seismica Vrancea- Buzau, la 104 kilometri adancime, din cate s-a anunțat pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. A fost vorba despre…

- S-a cutremurat pamantul, in dimineața zilei de miercuri, 24 noiembrie, in Romania. Seismul a avut 3,1 grade pe Richter și, din cate reiese din datele facute publice din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a avut loc la ora 05:03, in zona seismica Vrancea-…

- S-a cutremurat pamantul, in aceasta a doua zi a saptamanii, in Romania. Seismul din dimineața zilei de 26 octombrie s-a produs la ora 03:47, in zona Vrancea – Buzau, la 110 kilometri adancime, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Și a avut 3 grade pe scara…

- O mișcare telurica a fost inregistrata de seismografe in dimineața zilei de vineri, 15 octombrie. Din datele venite de la specialiști, cutremurul s-a produs la ora 06:06, in zona seismica Vrancea – Buzau. Și a avut 3,6 grade pe scara Richter, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…

- Doua mișcari telurice s-au produs in țara, la doar cateva ore distanța. Ambele seisme au fost slabe ca intensitate. Cel mai recent cutremur a avut loc joi dimineața, pe 14 octombrie, la ora 08:14. Din informațiile facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica…

- Trei mișcari telurice s-au produs in țara, la distanța de cateva ore. Cel mai recent cutremur a avut loc pe 4 octombrie, la ora 01:27, așadar, la primele ore ale zilei de luni, in zona seismica Vrancea. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…